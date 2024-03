Jorge Vinícius e Jéssica Barreto vão formar o primeiro casal da escola - Divulgação

Publicado 29/03/2024 17:21

Rio - A escola de samba Vizinha Faladeira anunciou, na última quarta-feira (27), que Jorge Vinícius e Jéssica Barreto formam o novo primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira.

Jéssica, que soma mais de 20 anos de carreira no Carnaval, começou na Grande Rio, aos 9 anos, e também é porta-bandeira do bloco Alegria do Centenário, de Caxias.

Jorge também iniciou no samba ainda jovem, com passagens por diversas escolas, incluindo a própria Vizinha.

"Com um histórico de sucesso e dedicação ao samba, Jorge Vinícius e Jéssica Barreto prometem representar com excelência o pavilhão da azul, vermelho e branco da Providência", destacou a agremiação em texto enviado à imprensa.

Em 2024, a escola do Santo Cristo ficou na décima posição no desfile da Série Prata, na Intendente Magalhães.