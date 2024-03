Galeria da Velha Guarda da Viradouro é Patrimônio Imaterial do Rio - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 27/03/2024 15:44 | Atualizado 27/03/2024 15:48

Rio - A Galeria da Velha Guarda da Unidos do Viradouro, escola campeã do Carnaval 2024, se tornou Patrimônio Imaterial do estado do Rio. O projeto de lei 10.303/24 foi aprovado nesta quarta-feira (27) pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A medida, inclusive, já foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial do estado.

Localizada no Barreto, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, a galeria cultiva a importância e o legado dos membros mais importantes da Viradouro. O local é uma espécie de guardião da bandeira, dos conceitos e da história da agremiação, guardando arquivos vivos da história da cultura popular.

Segundo os deputados Rodrigo Amorim (PTB) e Vitor Júnior (PDT), autores da lei, o reconhecimento do espaço contribui para garantir a preservação da cultura e da memória daqueles que já passaram e deixaram a sua marca na escola.

"A velha guarda de uma escola é formada por seus fundadores e componentes mais antigos e experientes, que viveram e fizeram a história de sua agremiação. A homenagem é mais do que justa", diz Vitor Júnior.

Com o enredo 'Arroboboi, Dangbé', do carnavalesco Tarcísio Zanon, a Viradouro gabaritou os quesitos nas notas válidas da apuração e foi tricampeã do Carnaval, com 270 pontos. A escola encantou a avenida e só recebeu três notas diferentes de dez, sendo todas descartadas no regulamento de nota mínima.