Paulo Roberto, o Paulinho, e Lucia Inácio vão comandar o Império da Tijuca interinamente - Divulgação

Publicado 26/03/2024 08:32 | Atualizado 26/03/2024 09:27

Rio - Com a renúncia do presidente Antônio Marcos Teles, o Tê, que ficou no cargo por 20 anos, o Império da Tijuca tem um novo comando interino. Paulo Roberto, conhecido como Paulinho, e Lucia Inácio foram anunciados como presidente e vice, respectivamente, no último domingo (24). A dupla vai administrar a agremiação até maio, quando deverá ocorrer eleição.