Menina posa com Coelhinho da Páscoa depois de ganhar ovo de chocolateWagner Rodrigues / Divulgação Imperatriz

Publicado 25/03/2024 07:45

Rio - Atual vice-campeã do carnaval, a Imperatriz Leopoldinense realizou em sua quadra, em Ramos, Zona Norte do Rio, a distribuição de dois mil ovos de Páscoa para crianças do Complexo do Alemão e adjacências. E nem mesmo a previsão de chuvas fortes no Rio foi capaz de tirar o brilho da ação, que aconteceu no último sábado (23), entre 10h e 13h.