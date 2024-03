Capa do álbum com os sambas ao vivo de 2024 - Divulgação / Rio Carnaval

Publicado 23/03/2024 11:17 | Atualizado 23/03/2024 11:42

Rio - Sucesso na primeira edição, o álbum com os sambas-enredo gravados ao vivo no Rio Carnaval 2024 foi lançado nas principais plataformas digitais neste sábado (22). Assim como no último ano, o disco foi desenvolvido pela Edimusa, a gravadora da Liesa, com produção musical de Pretinho da Serrinha.

"A grande safra de sambas do Carnaval 2024 possibilitou criar um produto ainda mais impactante para o público. O folião vai sentir que está no Sambódromo, seja ao lado do cantor ou até mesmo dentro da bateria", destaca Pretinho.

O álbum reproduz as 12 faixas das escolas que desfilaram no Grupo Especial, seguindo a ordem de classificação. Coube à atual campeã, Unidos do Viradouro, estampar a capa, que transmite a ideia de valorizar os segmentos musicais do Carnaval.

"Tanto os sambistas e componentes das agremiações como os próprios torcedores esperam ansiosamente por essa data de lançamento. É um álbum que retrata com fidelidade o clima de cada apresentação na Sapucaí, mostrando que o gênero samba-enredo pode ser ouvido não só no período que antecede o Carnaval, mas durante o ano todo", ressalta o vice-presidente da Liesa, Helio Motta.

Há, ainda, conteúdo extra no YouTube, com clipes lançados no canal oficial do Rio Carnaval.