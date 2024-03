Carnavalesco Edson Pereira assina o tema do Carnaval 2025 da Unidos da Tijuca - Reprodução / Instagram

Publicado 21/03/2024 18:47

Rio - A Unidos da Tijuca divulgou, nesta quinta-feira (21), o tema do enredo para o Carnaval 2025. A escola do Borel que será a primeira agremiação a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março de 2025, levará para a Marquês de Sapucaí o enredo sobre Logunedé.

A escola do pavão e das cores azul e amarela, que também representam o orixá, contará na Sapucaí as histórias sobre o menino respeitado pelos mais velhos, conforme a sabedoria oral dos candomblés. Desejo antigo dos torcedores, o enredo sobre o guerreiro das matas e dos rios será desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira, com pesquisa de Mateus Pranto e Rodrigo Hilário.Em breve serão divulgados título, sinopse e logo do enredo.