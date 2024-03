Leonardo Moreira e Bárbara Moura formam novo casal de MS e PB da Unidos de Bangu - Reprodução / Facebook

Publicado 16/03/2024 11:29

Rio - Leonardo Moreira e Bárbara Moura formam o novo primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Unidos de Bangu para 2025. O anúncio oficial foi feito pela diretoria da agremiação, que desfila pela Série Ouro, neste sábado (16).

Leonardo acumula passagens por Sossego e Lins Imperial, além de integrar o quadro de casais do Salgueiros desde 2020, inicialmente como terceiro mestre-sala e atualmente como segundo. Ele também fez parte da Aprendizes do Salgueiro.

Envolvida no universo da dança desde os 3 anos, Bárbara deu os primeiros passos na escola do Mestre Manoel Dionísio. Aos 8 anos, estreou como porta-bandeira dos Aprendizes do Salgueiro, por onde ficou até 2022, quando foi promovida para a escola mãe. Hoje, é a segunda na Academia do Samba.

A dupla assume a vaga aberta com a saída de Jorge Vinicius e Verônica Lima.