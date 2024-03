Vila Isabel confirma permanência de Sabrina Sato como rainha de bateria para o Carnaval de 2025 - Reprodução / Instagram

Vila Isabel confirma permanência de Sabrina Sato como rainha de bateria para o Carnaval de 2025Reprodução / Instagram

Publicado 15/03/2024 21:42 | Atualizado 15/03/2024 21:45

Rio - A Unidos de Vila Isabel anunciou nesta sexta-feira (15), através do Instagram, que Sabrina Sato continuará como rainha de bateria da escola no Carnaval de 2025. Modelo está na agremiação há 12 anos.

fotogaleria

"A união entre o nosso pavilhão e a rainha segue firme como nunca! Para a nossa comunidade, é uma felicidade imensurável contar com a dedicação e amor da rainha Sabrina Sato por tantos carnavais e seguir juntos nessa parceria. Sabrina já faz parte da família Vila Isabel, e contar com a sua presença e envolvimento só engrandece a nossa força como escola de samba", escreveu a escola na legenda da publicação."Muito amor, respeito e comprometimento com nossa escola Unidos de Vila Isabel e nossa comunidade. Obrigada sempre", comentou Sabrina.