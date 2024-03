Estácio de Sá anuncia novo casal de mestre-sala e porta-bandeira - Divulgação

Estácio de Sá anuncia novo casal de mestre-sala e porta-bandeira

Publicado 15/03/2024 14:25 | Atualizado 15/03/2024 14:28

Rio - Feliciano Junior e Raphaela Caboclo formam o novo primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Estácio de Sá, que desfila na Série Ouro. Anúncio foi feito pela diretoria na última quarta-feira.



Raphaela iniciou a carreira na escola mirim Herdeiros da Vila. Foi terceira, segunda e primeira porta-bandeira do Império Serrano, e, entre 2015 e 2018, formou dupla com Feliciano. Nos últimos dois desfiles, defendeu a São Clemente. Ela também já passou pela Unidos da Tijuca.



Já Feliciano está na Estácio desde 2020. “Que suas evoluções tragam luz e magia à nossa história na Avenida, encantando corações e contagiando a todos com sua arte”, comemorou a escola em postagem nas redes sociais.



A Vermelho e Branco ficou na 3ª colocação da Série Ouro, com 269,7 pontos.