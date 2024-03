Catia Drumond posa entre o filho João e o irmão Vinicius - Divulgação

Catia Drumond posa entre o filho João e o irmão ViniciusDivulgação

Publicado 14/03/2024 11:52 | Atualizado 14/03/2024 11:55

Rio - A presidente da Imperatriz Leopoldinense, Catia Drumond, foi reeleita por aclamação na noite desta quarta-feira (13). Filha do ex-patrono Luizinho Drumond (1940–2020), ela comandará a escola até 2027.

“Sinto muito orgulho de seguir o legado deixado pelo meu pai e de ter conquistado, junto a toda equipe, um título e um vice-campeonato. Nosso compromisso é dar continuidade a este trabalho e fazer com que a Imperatriz permaneça no topo”, afirmou a dirigente, que assumiu a agremiação depois da morte do pai, em 2020. O vice-presidente na chapa é seu irmão, Vinicius Drumond.

Filho de Catia, João Felipe Drumond foi eleito presidente do conselho deliberativo e vice-presidente financeiro. Ele também seguirá no cargo de diretor executivo de Carnaval.

A Imperatriz ficou na 2ª colocação do Grupo Especial, com 269,3 pontos.