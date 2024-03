Marlon Flôres e Winnie Lopes formam o novo casal de MS e PB da Em Cima da Hora - Anaiara Gois

Publicado 13/03/2024 09:14 | Atualizado 13/03/2024 09:14

Rio - A escola de samba Em Cima da Hora anunciou a contratação do mestre-sala Marlon Flôres. O profissional tem passagens por escolas como Viradouro, Portela, Império Serrano e União da Ilha.



Em 2018, foi vice-campeão do Grupo Especial defendendo a Paraíso do Tuiuti. Ele também já atuou no Carnaval de Santos-SP.



Marlon fará dupla com a porta-bandeira Winnie Lopes, que renovou com a agremiação. A Em Cima da Hora ficou na 12° colocação no desfile da Série Ouro.