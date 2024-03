Renato iniciou sua carreira no Carnaval em 2005 - Reprodução/@imperioserrano

Publicado 11/03/2024 15:26 | Atualizado 11/03/2024 16:29

Rio - O Império Serrano anunciou, nesta segunda-feira (11), através das redes sociais, Renato Esteves como novo carnavalesco. Ele assume a vaga aberta com a saída de Alex de Souza, que estava na agremiação desde 2023.

No Carnaval de 2024, o Império ficou em segundo lugar, na Série Ouro, com o enredo "Ilú-oba Òyó: a gira dos ancestrais", mostrando a importância dos orixás.



"Nascido e criado em Madureira, ele vai estrear no Reizinho de Madureira na busca do título da Série Ouro e o retorno ao Grupo Especial", escreveu a escola na postagem ao apresentar o artista.

No último desfile, Renato Esteves desenvolveu o enredo da Unidos da Ponte.





Renato iniciou sua carreira em 2005 na equipe de Max Lopes, sob coordenação de Fábio Ricardo. Ao longo da trajetória, trabalhou também com Leandro Vieira e Alex de Souza, de quem foi assistente por quatro anos na União da Ilha do Governador.



Além disso, o carnavalesco foi o projetista das alegorias do Império Serrano de 2023, no enredo "Lugares de Arlindo".



Como assistente, ele esteve na Grande Rio neste último carnaval, tendo passado também por Viradouro, Unidos de Padre Miguel e Mocidade. Já foi projetista da Beija-Flor de Nilópolis, Imperatriz Leopoldinense e do Vai-Vai, em São Paulo.



Além da Unidos da Ponte, atuou como carnavalesco da União do Parque Curicica, em 2020.