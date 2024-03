Nêgo defendeu a União da Ilha do Governador no último desfile - Leandro Milton

Publicado 06/03/2024 11:51

Rio - A escola de samba Acadêmicos de Niterói anunciou, nesta quarta-feira (6), a contratação do intérprete Nêgo. O veterano artista, que já foi campeão da Série Ouro com o Império Serrano e a Unidos do Porto da Pedra, defendeu a União da Ilha do Governador no último desfile.

“Agradeço ao presidente Hugo Junior e sua diretoria pelo convite. Ser a voz oficial da comunidade de Niterói no próximo Carnaval é uma honra. Sou pé quente na Série Ouro e quero chegar junto com esse campeonato”, comemorou Nêgo, que é irmão de Neguinho da Beija-Flor.

Para 2025, a agremiação já anunciou a renovação do carnavalesco Tiago Martins, do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira Vinicius e Jack, dos diretores de Carnaval Ygor Silva e Rosemberg, do mestre de bateria Demétrius.