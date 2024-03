Dione Leite, Nícolas Gonçalves (ao centro) e Yago Duarte vão assinar o desfile da Tucuruvi - Divulgação / Acadêmicos do Tucuruvi

Publicado 06/03/2024 11:03

Rio - O carnavalesco Nícolas Gonçalves, que foi a grande sensação do desfile da Série Ouro, à frente da escola Arranco do Engenho de Dentro, foi contratado para integrar a equipe da Acadêmicos do Tucuruvi, de São Paulo. Ele vai atuar ao lado de Dione Leite e Yago Duarte.

"Assinar uma escola como a Tucuruvi é a realização de um sonho! Fui ao Anhembi quando criança pela primeira vez e foi aí que despertei o desejo de ser carnavalesco. Voltar à avenida como tal é concretizar o sonho da criança que passava horas montando alegorias em maquete, rabiscando carnavais, brincando no quintal, imaginando que estava na avenida, e que passava horas ouvindo os sambas e assistindo aos desfiles", revela Nicolas.

Em 2024, além do Arranco, o jovem foi responsável pelo desfile da escola Embaixada do Morro, campeã da cidade de Guaratinguetá (SP), e atuou como assistente na Unidos do Viradouro, que venceu o Grupo Especial do Rio. Também soma passagens como auxiliar na Vila Isabel e Unidos de Padre Miguel. Nicolas é cenógrafo formado pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Com o enredo “Ifá”, a Tucuruvi terminou na 7ª posição no desfile do Grupo Especial de São Paulo.