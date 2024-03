Wenny Isa é rainha de bateria da Unidos de Bangu - Divulgação

Publicado 05/03/2024 09:16

Rio - O bom filho a casa torna! Wenny Isa, irmã de Lexa, anunciou sua volta ao cargo de rainha de bateria da Unidos de Bangu em vídeos publicados no Instagram, nesta segunda-feira. A influenciadora digital mostrou o encontro com alguns integrantes da agremiação e disse que decidiu seguir na escola no carnaval do ano que vem.

"Eu vim aqui para Bangu com a intenção de me despedir, porque Bangu me abraçou tão bem e a Unidos de Bangu é uma escola apaixonante, que, quando eu chego aqui, e eu vejo meu mestre, meu diretor de Carnaval, o diretor da minha velha-guarda, minha direção de passistas, aí não dá para me despedir assim, não é, gente? Aí, eu tenho que ficar! Voltei pro meu povo", comunicou Wenny.

Ao DIA, nesta terça, a Unidos de Bangu confirmou que a irmã de Lexa, que desfilou na agremiação nos últimos três carnavais, retomou o cargo. "Ela está com a gente desde o início, criou uma história nessa escola. Tem uma identidade. A Unidos de Bangu se sente muito feliz com a Rainha que tem. A gente não abre mão de você (Wenny) pra ninguém. A Wenny Isa é da Unidos de Bangu", afirma o presidente da escola de samba Leandro Augusto.