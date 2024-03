Branco Ribeiro recebe o carinho do presidente Sandro Lima - Divulgação

Publicado 01/03/2024 11:54



A escola de samba Botafogo Samba Clube, que vai estrear na Série Ouro em 2025, anunciou nesta quinta-feira (29) seu novo mestre de bateria. O escolhido foi o jovem Branco Ribeiro, que estava na Unidos da Ponte.

Branco começou sua história no Carnaval de 2006, na escola mirim Filhos da Águia. Em 2008 tornou-se ritmista da Portela. Anos depois, atuou como mestre no Embalo do Engenho Novo, Em Cima da Hora, Vila Santa Tereza e desde 2022 comandava a bateria da Unidos da Ponte, onde no último Carnaval gabaritou o quesito.

“Só tenho a agradecer ao presidente Sandro Lima e toda sua diretoria pela confiança no meu trabalho. Um grande desafio comandar a bateria desta escola que já está fazendo história no Carnaval carioca. Vamos trabalhar firme em busca desses 40 pontos e ajudar a escola crescer ainda mais”, comemorou Branco.

Além do mestre, a Botafogo Samba Clube já confirmou a renovação do intérprete Chicão, do 1º casal de mestre-sala e porta-bandeira, Diego Moreira e Beatriz Paula, e do diretor da ala de passistas, Isael Santos.