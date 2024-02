Priscilla Mota e Rodrigo Negri foram campeões com a Viradouro - Reprodução / Instagram

Publicado 25/02/2024 20:50

Rio - A Viradouro, campeã do carnaval 2024, anunciou a renovação dos coreógrafos da comissão de frente, Priscilla Mota e Rodrigo Negri. Os dois, mais conhecidos por "Casal Segredo", irão para o terceiro ano comandando o quesito na escola.







Com um longo histórico de sucessos, os coreógrafos Priscilla Mota e Rodrigo Negri atingiram um novo nível de aclamação, de forma crítica e também pública. O casal, que fez sua estreia na Viradouro em 2023, conquistou a nota máxima no quesito Comissão de Frente.

A comissão de frente coreografada pelo casal para este carnaval foi intitulada “Alafiá”. No total, foram 24 componentes que produziram um espetáculo visual, artístico, dançante e com muitos efeitos. A comissão trouxe uma grande sacerdotisa como pivô inicial, em volta dela, guerreiras Agojies com lâminas nas mãos dançaram e mostraram extremo vigor e sincronia.

Na sequência, uma grande serpente saiu do tripé que representava justamente um ninho, ela deslizou pelo chão da avenida e o efeito deixou o público espantado. Os integrantes subiram na alegoria e deu continuidade a apresentação, houve uma troca de componentes, dessa vez a fantasia representou o ritual de preparação das guerreiras, uma mulher serpente foi a pivô nesse momento, a coreografia, aliada a fantasia, causou outro efeito esplêndido. Ao final, surgiu uma serpente mordendo o próprio rabo, símbolo do infinito. A luz cênica da Sapucaí foi utilizada durante toda a apresentação, ao final, um grande arco íris surgiu.