Imperatriz comemora segundo lugar no carnaval 2024 com desfile no Complexo do Alemão - Wagner Rodrigues / Divulgação

Publicado 25/02/2024 15:56

Rio - A Imperatriz Leopoldinense, segunda colocada no carnaval de 2024, realizou um desfile no Complexo Do Alemão, no sábado (24), para comemorar com a comunidade o vice campeonato e agradecer o empenho dos componentes durante todo o período de preparação.