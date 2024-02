Exposição do MAR celebra riqueza cultural dos desfiles de Carnaval - Reprodução / Facebook MAR

Rio - O Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá, acaba de inaugurar uma exposição que tem como destaque o desfile das escolas de samba. Gratuita, a mostra "Rio Carnaval" ocupa o térreo e o quinto andar do espaço, com cabine de projeção e oitenta telas. A seleção do material foi feita a partir de mais de 800 fotos e muitas horas de imagens em vídeo.



O projeto bilíngue "Livro Arte" foi o ponto de partida. Participaram da iniciativa os fotógrafos Fábio Ghivelder, João Farkas, Igor Souto e Leonardo Ramadinha, além do artista plástico Vik Muniz. As imagens selecionadas foram captadas no desfile do Grupo Especial de 2022, na Sapucaí, o primeiro feito presencialmente pós-covid-19, em uma data alternativa, em abril.



A exposição, que tem curadoria do cenógrafo do Gringo Cardia e do escritor Luiz Antônio Simas, reverencia profissionais que não aparecem normalmente na mídia, como ferreiros, bordadeiras, iluminadores, aderecistas e costureiras. A mostra fica em cartaz até 19 de maio.



"Apresentar a cidade maravilhosa pelo olhar de grandes fotógrafos foi a inspiração. Escolher iniciar pelo maior evento de cultura popular conhecido mundialmente, o carnaval, foi pelo tamanho e a dimensão dessa arte que vai nos permitir viajar o mundo apresentando o Rio e atraindo mais turistas", explica a secretária municipal de Turismo, Daniela Maia.



"Eu sempre disse e repito, não foi o Rio de Janeiro que inventou o Carnaval, mas certamente foi o Carnaval que inventou o Rio de Janeiro. Muito grato por fazer parte da curadoria dessa exposição importantíssima para a cidade do Rio de Janeiro", comemora Simas, um dos maiores pesquisadores de cultura popular do Rio.

Mais informações podem ser obtidas no site do MAR.