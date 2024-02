Zé Paulo Sierra é confirmado como puxador da Mocidade Independente para 2025 - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2024 19:06 | Atualizado 24/02/2024 10:07

Rio - Zé Paulo Sierra vai continuar como puxador da Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval de 2025. Nesta sexta-feira (23), a verde e branco anunciou mais um ano de parceria com o artista através de um vídeo dos melhores momentos do músico, no último desfile.