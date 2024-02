Paulo Pinna, novo coreógrafo do Salgueiro - Reprodução / Instagram

Publicado 23/02/2024 12:15 | Atualizado 23/02/2024 12:27

Rio - O Salgueiro anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do coreógrafo Paulo Pinna para o Carnaval 2025. Em um comunicado publicado através das redes sociais, a escola de samba, que ficou em quarto lugar e participou do Desfile das Campeãs, apresentou o dançarino que, anteriormente, havia trabalhado para Mocidade Independente de Padre Miguel.

"Salgueirenses, é com muita alegria que damos as boas-vindas a mais um talento em nossa escola: Paulo Pinna é o novo coreógrafo da Comissão de Frente do Salgueiro!", iniciou o anúncio.



"Paulo é um verdadeiro artista versátil, com uma formação que abrange diversas modalidades de dança, desde o ballet clássico até danças urbanas. Sua trajetória inclui anos de dedicação ao carnaval, com passagens marcantes por agremiações de destaque", dizia.



"Estamos emocionados em tê-lo conosco, Paulo, e ansiosos para ver sua magia e criatividade iluminando ainda mais a Comissão de Frente da Academia! Que, juntos, possamos levar o nosso samba a patamares ainda mais altos!", concluiu a equipe da agremiação.