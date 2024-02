Ito Melodia segue como voz oficial da Unidos da Tijuca - Geissa Evaristo

Publicado 22/02/2024 10:27

Rio - A Unidos da Tijuca anunciou, nesta quarta-feira, a decisão de manter Ito Melodia como voz oficial para o Carnaval 2025. O intérprete, filho de Aroldo Melodia — que teve uma conhecida e longa trajetória como cantor da União da Ilha —, estreou na agremiação durante a folia deste ano e permanecerá à frente do Carro de Som do Pavão.

Ito iniciou sua carreira como intérprete oficial em 1996, ao lado do seu pai. De 2002 a 2022, o artista foi o cantor da tricolor insulana. Pela União da Ilha recebeu seis vezes o prêmio Estandarte de Ouro, além do Estrela do Carnaval, Tamborim de Ouro, entre muitos outros. Em 2010, gravou o álbum "O samba em minha vida", além de canções produzidas por Mauro Diniz e Prateado, que fizeram parte da turnê do show "Raízes".



"Não mandei me convidar! Já que me convidou, eu sou Tijuca! Obrigado ao presidente Fernando Horta e a toda comunidade que me recebeu tão bem", celebrou Ito. "Podem aguardar que eu vou incorporar mais um ano. A Unidos da Tijuca é a escola do meu coração e de vocês também", garantiu o cantor.



Atualmente, a Unidos da Tijuca se reestrutura internamente para o Carnaval 2025 com o objetivo de adquirir melhores notas, no intuito de garantir o campeonato do Grupo Especial do Carnaval carioca. Ito Melodia ainda intensificará a preparação e as sessões de fonoaudiologia para melhorar o desempenho na defesa do quesito Harmonia.