Emerson Dias deixou o cargo de intérprete do Salgueiro - Dhavid Normando / RioCarnaval

Emerson Dias deixou o cargo de intérprete do SalgueiroDhavid Normando / RioCarnaval

Publicado 21/02/2024 14:24

Rio - A diretoria do Salgueiro anunciou na tarde desta quarta-feira (21) a saída do puxador Emerson Dias.

"O G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro informa com respeito e gratidão a saída do intérprete Emerson Dias após seis anos de parceria. Agradecemos por sua contribuição, emoção e paixão pelo samba. Desejamos sucesso em seus novos desafios. Emerson, você será eternamente parte da nossa história", informou a escola.

A informação foi divulgada em um comunicado nas redes oficiais da escola, que terminou em quarto lugar na apuração. Cria do Salgueiro, Emerson, que também passou muitos anos na Grande Rio, tinha bastante identificação com a agremiação, por isso o desligamento pegou o mundo do samba de surpresa.

No último desfile, o artista homenageou, durante o grito de guerra, o lendário intérprete Quinho, que faleceu em janeiro. O substituto ainda não foi anunciado.