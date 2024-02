Tradição vence segundo dia de desfiles da Série Prata e sobe para Série Ouro - Renan Areias / Agência O Dia

Tradição vence segundo dia de desfiles da Série Prata e sobe para Série OuroRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 20/02/2024 21:27

Rio - Tradição e Botafogo Samba Clube venceram seus dias de desfiles na Estrada Intendente Magalhães e conquistaram o título da Série Prata, subindo para a Série Ouro. O anúncio aconteceu na noite desta terça-feira (20) após apuração. Ambas as agremiações vão desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2025.

A disputa pela única vaga para a Série Ouro de cada desfile foi decidida no último jurado do último quesito: a bateria. A Tradição somou a pontuação de 269,9 pelo desfile realizado na sexta-feira (16) e voltou para o principal palco do Carnaval por um décimo a mais contra a Renascer de Jacarepaguá.

fotogaleria

Criada por familiares de Natal, patrono da Portela, a Tradição levou à Intendente Magalhães neste ano o enredo "Trono Negro", valorizando a cultura afro-brasileira e a influência negra na história do Brasil. A escola de Campinho, na Zona Norte, irá voltar a Sapucaí no ano que vem após a sua última participação em 2014, pelo então Grupo B, que agora é a Série Ouro.

Pelo Grupo Especial, a Tradição desfilou de forma seguida de 1998 até 2005, além de outras passagens pela primeira divisão. Entre altos e baixos, a agremiação da Zona Norte do Rio, que viu até sua quadra ser transformada em uma igreja, fez desfiles marcantes na Sapucaí como em 1994, com o enredo 'Passarinho, Passarola, Quero Ver Voar!', quando conquistou a sexta posição do primeiro grupo, seu melhor resultado até hoje; em 2001, quando homenageou o apresentador Silvio Santos; e em 2004, quando reeditou um samba da Portela, 'Contos de Areia', prestando uma homenagem à escola da qual se originou, ao colocar no carro abre-alas o nome da Portela.

Já o Botafogo Samba Clube é a primeira escola de samba feita por uma torcida de futebol que irá desfilar na Sapucaí. A agremiação ficou logo na frente da Fla Manguaça, escola feita pela torcida do rival Flamengo, por um décimo: 269,3 contra 269,2.



Com o enredo "Taina-Kan: A Estrela Solitária", a escola, fundada em 2018 para representar o Botafogo e que já tinha passado perto do acesso no ano passado, contou na Intendente Magalhães a história de amor baseada em uma lenda Karajá entre uma indígena e uma estrela solitária, símbolo do clube de futebol. O samba foi assinado pelos carnavalescos Marcelo Adnet, Ricardo Hessez e Allan Barbosa.

Foram rebaixadas para a Série Bronze: Arame de Ricardo, Acadêmicos de Jacarepaguá e Caprichosos de Pilares pelo desfile de terça-feira (13). Já sobre os desfiles de sexta-feira (16) caíram Força Jovem, Lins Imperial e Acadêmicos do Dendê.

O resultado da apuração foi divulgada na noite desta terça na casa de show Sambola, na Abolição, Zona Norte do Rio. A mesa de jurados foi composta por representantes da Superliga Carnavalesca do Brasil e da Riotur.

Resultado Série Bronze

A Império de Nova Iguaçu e o Boi da Ilha do Governador venceram os seus dias de desfiles e se tornaram campeões da Série Bronze, conseguindo acesso para a Série Prata . Alegria do Vilar e Chatuba de Mesquita também subiram de divisão, sendo que esta última ganhou a vaga pelo critério de desempate, pois teve a mesma pontuação que a União do Parque Curicica. Os desfiles foram realizados na segunda-feira (12) e no último sábado (17) na Intendente Magalhães.

Com o enredo "O tigre da sorte! A grande aposta", a Império de Nova Iguaçu, que somou 268 pontos, levou à Intendente Magalhães, na segunda de Carnaval, um desfile mostrando as crenças e crendices que cercam a sorte e o azar presente na vida das pessoas através dos "jogos de sortes" durante o tempo. A agremiação foi fundada em dezembro de 2020 e tem como presidente de honra Neguinho da Beija-Flor.

Já o Boi da Ilha reeditou, no sábado de Carnaval, o enredo de 1980 da União da Ilha do Governador. Com o nome original de "Bom, Bonito e Barato", a escola de 35 anos mostrou a sua nova versão: "Boi, Bonito e Barato".

As três últimas de cada dia de desfile da Série Bronze foram rebaixadas para o Grupo de Avaliação. Em relação às apresentações de segunda (12), caíram Rosa de Ouro (263,4), Mocidade Unida da Cidade de Deus (262,6) e Difícil é o Nome (261,1).

Já sobre o sábado (17), a Acadêmicos de São Cristóvão caiu automaticamente por não ter desfilado e terá que devolver o dinheiro de incentivo recebido. Assim como a agremiação, também foram rebaixadas a Guerreiros Tricolores (265,4) e TPM (263,4).

Grupo de Avaliação