Jorge Silveira é o novo carnavalesco da SalgueiroFoto: Reprodução/Facebook

Publicado 20/02/2024 16:48 | Atualizado 20/02/2024 16:58

Novo carnavalesco do Salgueiro, o niteroiense Jorge Silveira , de 43 anos, rasgou elogios à Academia do Samba, dona de nove títulos no Grupo Especial do Rio de Janeiro. As declarações foram dadas em um vídeo publicado na página oficial da escola.

Após ser bicampeão do Carnaval de São Paulo pela Mocidade Alegre, Jorge disse que vai trabalhar muito para levar o Salgueiro ao 10º título - a última conquista foi em 2009, com o enredo 'Tambor'.



"Quero aproveitar a oportunidade para agradecer o presidente André (Vaz) e a diretoria do Salgueiro por esse convite, essa oportunidade. Me sinto imensamente feliz, imensamente honrado. Sou completamente consciente do tamanho do Salgueiro e do que significa ser responsável pelo desenvolvimento da arte da academia. Pode ter certeza que não vai faltar trabalho, empenho e dedicação, para que a gente possa construir um carnaval gigantesco pelo salgueiro em 2025. Vamos trabalhar muito para conquistar essa décima estrela tão sonhada", enfatizou.

Nas redes sociais, o carnavalesco foi ainda mais emotivo.

"Muito obrigado Salgueiro pela confiança. Chego humildemente pra somar a essa comunidade tão apaixonada . Salgueiro é chão, ancestralidade , alma carioca transbordando por todos os poros. É árvore frondosa, de raiz profunda, que estende sua sombra afetuosa para abraçar os seus filhos. Chego pedindo licença a esse território sagrado, onde grandes mestres edificaram sua glória. É a arte de Pamplona, de João, de Arlindo, de Rosa, de Renato e de tantos outros mestres imortais . É herança forte, que se reflete em suas constantes revoluções, inovações. Meu respeito ao pavilhão. Meu respeito à velha guarda. Meu respeito à cada um que honrou essas cores e continua honrando. Tenho a perfeita noção do tamanho e da responsabilidade desse convite. Obrigado pelo acolhimento carinhoso. Vamos trabalhar muito. Vamos juntos! Salve a Academia!", escreveu.



O Salgueiro também se pronunciou sobre o acerto: "Jorge traz consigo uma paixão avassaladora pela expressão artística, moldada pela formação na Escola de Belas Artes da UFRJ. Cada traço e pincelada de sua carreira refletem uma jornada intensa, marcada por vitórias e conquistas que ecoam em cada desfile. Do Rio de Janeiro a São Paulo, sua criatividade se tornou o brilho que ilumina as escolas de samba", afirmou.





Carreira



Filho do carnavalesco Jorge Caldeirão, que participou do Carnaval de Niterói nas décadas de 1970 e 80, Jorge é considerado detentor de um estilo particular. Por isso, conseguiu rápida ascensão na carreira.

Sua estreia foi em 2015, quando foi convidado para integrar o carnaval da escola de samba paulista Dragões da Real. Dois anos depois, foi vice-campeão do carnaval de São Paulo ao produzir "Dragões cantam Asa Branca".