Imperatriz ficou em segundo lugar no Carnaval 2024Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 20/02/2024 10:52 | Atualizado 20/02/2024 12:26

Vice-campeã do Carnaval 2024, a Imperatriz Leopoldinense realizará, no próximo sábado (24), um desfile no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio. A concentração dos componentes e segmentos está marcada para as 16h entre a Estrada do Itararé e a Rua Euclides Faria, em Ramos.

“Não poderíamos deixar nosso povo de fora da festa. Por isso, pedimos aos componentes que usem seus figurinos para que possamos mostrar aos nossos torcedores um pouco do que levamos para a Sapucaí. Infelizmente, pela distância da Cidade do Samba e das dimensões do nosso Carnaval, não conseguiremos levar alegorias e tripés, mas todos os nossos artistas estarão lá para fazermos uma bonita festa e encerrar esse lindo ciclo”, diz a presidente da agremiação, Catia Drumond.

A Imperatriz apresentou o enredo "Com a sorte virada pra lua segundo o testamento da cigana Esmeralda". O carnavalesco foi Leandro Vieira, que renovou contrato para 2025.