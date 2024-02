Marcos Braz é expulso de casa após flagra na Sapucaí - Reprodução

Publicado 20/02/2024 15:59 | Atualizado 20/02/2024 16:09

Rio - O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi expulso de casa pela mulher, Ana Paula Barbosa, após ter sido flagrado com outra moça no Desfile das Campeãs, em um camarote da Sapucaí, na madrugada de domingo (18). A informação é da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

De acordo com a jornalista, após deixar a residência, Marcos foi para a casa do pai, Seu Mário, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, acompanhado do filho e de dois seguranças. Já Ana Paula está se distraindo na casa da irmã. Os dois são casados há seis anos e têm dois filhos.

No flagra em questão, Marcos aparece em clima de intimidade com outra mulher em um camarote da Sapucaí, na madrugada de domingo (18). Eles ainda teriam ido embora juntos do local.