Desfile da Unidos da Tijuca; escola ficou em penúltimo lugarCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 20/02/2024 15:38 | Atualizado 20/02/2024 15:45

Rio - Após um amargo penúltimo lugar na apuração do Grupo Especial, a Unidos da Tijuca publicou, nesta segunda-feira (19), um comunicado em suas redes sociais discordando de algumas justificativas apresentadas pelos jurados. A principal reclamação veio pelos descontos em Enredo, quesito em que perdeu nove décimos. A escola também reclamou da avaliação em Fantasias (menos seis décimos).

"Discordamos de alguns posicionamentos como é normal em qualquer avaliação e julgamento. Mas, veementemente, não concordamos em perdas de pontos nos quesitos Enredo e Fantasias com a justificativa de que não constava no livro abre-alas a defesa da ala 3 - Nábia, reclamação feita por quatro julgadores", escreveu a diretoria.



De acordo com a Unidos da Tijuca, o material completo foi enviado à Liesa em 21 de dezembro de 2023. Ainda segundo a agremiação, por alguma falha técnica, as informações não constaram no livro entregue aos jurados.



"Sabemos que os décimos perdidos não alteram a colocação da Unidos da Tijuca no Carnaval 2024, mas consideramos importante esclarecer os fatos. Dessa maneira, buscando o que é justo, reafirmamos o nosso compromisso em buscar sempre um trabalho de excelência, reconhecendo erros e acertos e, acima de tudo priorizando o respeito e a verdade à nossa comunidade", completou a nota.



A agremiação do Borel disse, ainda, que vai utilizar o desfile como uma oportunidade de crescimento e aprendizado, buscando sempre elevar o nível de excelência e que já começou a escrever uma nova história.



Homenagem a Portugal

A Unidos da Tijuca foi a penúltima escola a desfilar na madrugada da segunda-feira. Passeando pela história de Portugal, explorando mitos, lendas e símbolos lusitanos, a escola não animou o público e teve um desfile avaliado como “morno” por diversos especialistas.

Nas redes sociais, internautas criticaram a apresentação. "Pelo amor de Deus sou Tijuca de corpo e alma, mas por favor valoriza a comunidade, valoriza quem vibra e respira Unidos da Tijuca. Temos tantas pessoas dentro da própria escola que se quer nunca foram reconhecidas e isso naturalmente uma hora desanima", reclamou uma torcedora.



"O primeiro ponto é valorizar a comunidade e segundo fazer mais ensaios aqui no Borel", escreveu outra, se referindo à comunidade onde nasceu a escola, no bairro da Zona Norte.



A escola, que ficou em 11° lugar com 265,7 pontos, ainda não informou outras possíveis mudanças de elenco e renovações para 2025. Até o momento, deixaram a agremiação o carnavalesco Alexandre Lourada, que foi para a Unidos de Padre Miguel, e o diretor de Carnaval Marquinho Marino, contratado pela Beija-Flor.