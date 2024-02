Nthalia Hino deixa o cargo de rainha de bateria da Estácio de Sá - Cris Cândido / Divulgação

Nthalia Hino deixa o cargo de rainha de bateria da Estácio de SáCris Cândido / Divulgação

Publicado 19/02/2024 15:03

Rio - Nathalia Hino não é mais rainha de bateria da Estácio de Sá. A empresária deixou o cargo para priorizar o filho de três meses e a família. Em um comunicado enviado ao DIA, nesta segunda-feira, ela agradeceu aos integrantes da agremiação e disse que tem gratidão por tudo o que viveu na escola.

fotogaleria

"Hoje, eu venho me despedir do Berço do Samba, vou deixar de ser uma das componentes desta grande Escola para me transformar em uma telespectadora apaixonada. Tentei de todas as formas conciliar a maternidade e o Carnaval, mas foi uma tarefa árdua onde eu vi que um dos meus dois grandes amores sempre sairia perdendo um pouco. Optei por priorizar minha família, meu filho de três meses de idade", inicia o comunicado.

"Foram dois anos de muitas alegrias, aprendizado, troca e eu sou só gratidão a tudo que vivi na Estácio de Sá. Não posso e não devo terminar este texto sem deixar de agradecer. Muito obrigada direção, baianas, ala de passistas, setor de comunicação, meus ritmistas da Medalha de Ouro, em especial ao mestre Chuvisco, a comunidade sofrida, mas guerreira do Morro do São Carlos e demais segmentos, fica aqui minha gratidão pela forma carinhosa, respeitosa e calorosa que sempre me receberam. Trarei a Estácio para sempre no meu coração e com umas das lembranças mais felizes que já vivi", finalizou.



Procurada, a Estácio confirmou a saída de Nathalia do cargo e informou que a decisão partiu dela. No carnaval deste ano, a vermelho e branco levou para a Sapucaí o enredo "Chão de Devoção: Orgulho Ancestral", desenvolvido pelos carnavalescos Marcus Paulo e Mauro Leite. A agremiação ficou em 3º lugar na classificação da série ouro.