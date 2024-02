Léo Santana prestigia Lore Improta durante desfile da Viradouro - Reprodução de vídeo

Publicado 18/02/2024 10:28

Rio - Leo Santana marcou presença no Sambódromo e assistiu a performance da mulher, Lore Improta, durante o desfile da Viradouro, consagrada campeã do carnaval carioca neste ano. Musa da agremiação, a dançarina ganhou um beijinho do marido, que estava em um camarote da Sapucaí, enquanto cruzava a Passarela do Samba. Um vídeo do momento foi publicado pelo cantor no Instagram.

"Amanhecendo o dia com a Unidos do Viradouro pra prestigiar minha neni, Lorena Improta! Que orgulho da sua trajetória até aqui, ver sua emoção em celebrar essa vitória me enche de orgulho. Te amo demais, todo esforço vale a pena pra te ver brilhando. Honrado demais em vivenciar esse desfile hoje, que trabalho lindo de ver. Aplausos pra toda Viradouro! Viva a campeã", escreveu ele em uma rede social.

Nos comentários, Lore se derreteu pelo marido e falou sobre o momento especial. "Te amo infinito!! Foi especial demais ter você lá".