Publicado 18/02/2024 09:51

Rio - A Unidos da Porto da Pedra anunciou, na madrugada deste domingo, que Tati Minerato não é mais a rainha de bateria da agremiação. Em um comunicado publicado no Instagram, a escola de São Gonçalo agradeceu a influenciadora digital, que reinou à frente da Ritmo Feroz nos últimos três carnavais.

"Nos despedimos de Tati Minerato, que brilhou como rainha da Ritmo Feroz nos últimos 3 carnavais. Tati sempre foi uma rainha presente e amada por nossa comunidade, e levará de todos nós sempre muita gratidão e carinho. Você deixou sua marca, Tati! Obrigado", dizia a nota.

A Porto da Pedra foi a primeira escola a desfilar, no domingo (11), e apresentou o enredo "Lunário Perpétuo: A profética do saber popular", que explorava as influências do livro "Lunário" na cultura nordestina. Com 264,9 pontos, a agremiação ficou em 12º lugar e foi rebaixada para a Série Ouro.