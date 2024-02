Desfile da Viradouro iniciou com o céu já claro - Divulgação / Riotur

Publicado 18/02/2024 11:46 | Atualizado 18/02/2024 11:47

Rio - O desfile de campeã da Viradouro sofreu um atraso e começou por volta das 6h deste domingo (18). Isso aconteceu por um problema no último carro alegórico da Imperatriz Leopoldinense, que precisou ser rebocado da Marquês de Sapucaí.

Por meio das redes sociais, a Imperatriz pediu desculpas ao público e à escola campeã pelo atraso.

"A Imperatriz lamenta pelo atraso no desfile de hoje. A fatalidade com uma das alegorias impossibilitou que a co-irmã realizasse seu desfile no horário previsto. A Imperatriz se desculpa com toda comunidade de Niterói e público presente", publicou a escola de Ramos.

Para evitar um atraso ainda maior, a Viradouro mudou a ordem dos carros, iniciando pelo que desfilou por último na segunda noite do Grupo Especial.