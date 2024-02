Rogério de Andrade (ao centro), presidente de honra da Mocidade, tira foto com sua mulher e nova equipe da escola - Divulgação

Publicado 19/02/2024 17:16 | Atualizado 19/02/2024 17:55

Rio - O contraventor Rogério de Andrade, presidente de honra da Mocidade Independente de Padre Miguel, apareceu em fotos divulgadas pela escola, nesta segunda-feira (19), com a nova equipe que irá preparar o desfile da agremiação em 2025. O bicheiro cumpre prisão domiciliar e pode transitar pela rua durante o dia, mas tem que estar em casa a partir das 20h, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Ele não cometeu violação nenhuma para as fotos, de acordo com o órgão.

O bicheiro, figura ilustre da escola da Zona Oeste do Rio, se reuniu com os novos carnavalescos Renato e Márcia Lage . O anúncio do casal, que fez o seu último trabalho pela Portela em 2023, aconteceu na última sexta-feira (16).

"Estou feliz em voltar pra ajudar a resgatar a cara da Mocidade. Não tem jeito, um dia eu ia voltar para a escola. Pra mim, é uma honra", declarou, ao DIA, Renato, que foi campeão pela escola em 1990, 1991 e 1996.

Além deles, Rogério também tirou foto com o coréografo Marcelo Misailidis, que comandou a comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense, segunda colocada no Carnaval deste ano, e com Fabíola de Andrade, rainha de bateria da Mocidade e sua mulher.

Fantasia de castor

A Verde e Branca foi a primeira a abrir o segundo dia de desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na segunda-feira (12). Durante o desfile, um fato inusitado chamou a atenção de internautas: a presença de uma pessoa fantasiada de castor - animal símbolo da agremiação - ao lado de Fabíola, mulher do bicheiro. Com isso, usuários do X (antigo Twitter) especularam sobre a presença de Rogério na fantasia

Rogério de Andrade é sobrinho de Castor de Andrade, que dominava o jogo do bicho nas décadas de 1970 e 1980 e é patrono da Mocidade. Após a morte do tio, em 1997, ele passou a disputar o espólio com Fernando Iggnácio, genro de Castor que foi assassinado em 2020. A paixão da família pelo Carnaval segue a mesma e, mesmo preso, torcedores não deixaram de imaginar que o contraventor pudesse ter desfilado.

O contraventor pode transitar por outros locais durante o dia, mas tem que estar em casa a partir das 20h.