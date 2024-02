Mocidade abriu o segundo dia de desfiles no Grupo Especial - Cleber Mendes

Publicado 12/02/2024 23:13

Rio - Primeira escola de samba a desfilar nesta segunda-feira na Sapucaí, a Mocidade Independente de Padre Miguel levantou a Sapucaí com seu irreverente enredo sobre o Caju. Além da apresentação energética, a agremiação de Padre Miguel se destacou pela inovação da Comissão de Frente, que teve uma componente se apresentando na arquibancada na Sapucaí.

Em seu segundo trabalho pela Mocidade, o carnavalesco Marcus Ferreira apresentou um belo trabalho estético em alegorias e fantasias. O enredo, que abordava a relação do fruto caju com a cultura brasileira, também apresentou bom desenvolvimento, com facilidade para ser absorvido pelo público.

O desfile marcou a estreia de Fabíola Andrade, mulher do presidente de honra Rogério de Andrade, na posição de rainha de bateria da Mocidade. Um dos compositores do samba-enredo da escola, o humorista Marcelo Adnet participou do desfile fantasiado do pinto francês Debret. Ao lado dele, a atriz Regina Casé represou a pintora brasileira Tarsila do Amaral. Outras personalidades presentes foram o ator Douglas Silva e o surfista Pedro Scobby, que participaram do BBB 22,e a cantora Jojo Todynho.

Um dos pontos altos do desfile da Mocidade aconteceu logo na sua comissão de frente. Uma integrante realizou apresentações nas arquibancadas da Sapucaí. Ela interpretou Carmem Miranda. O samba-enredo também foi extremamente bem recebido pelos presentes no Sambódromo, sendo entoado por muitos.

Nos quesitos de chão, a escola de Padre Miguel também tem um ótimo desempenho. Estreante pela Mocidade, Zé Paulo Sierra comandou muito bem o carro de som, durante todo o desfile. A bateria comandada pelo mestre Dudu deu um verdadeiro show na Sapucaí. A comunidade da agremiação verde e branco também passou muito bem, com uma pequena acelerada no fim, e uma excelente harmonia.