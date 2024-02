Tuiuti supera dificuldades em desfile sobre João Candido

Rio - Penúltima escola a passar pela Sapucaí neste segundo dia de desfiles, o Paraíso do Tuiuti fez uma apresentação segura no Sambódromo. Com uma homenagem ao almirante João Candido, a escola de São Cristóvão apresentou problemas em seu conjunto alegórico, mas a agremiação mostrou garra no seu desfile.

