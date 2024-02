Maria Bethânia não quis participar de entrevista no estúdio da Globo e preferiu apenas assistir o desfile no local - Reprodução/TV Globo

Publicado 13/02/2024 04:07 | Atualizado 13/02/2024 09:57

Rio - A cantora e compositora Maria Bethânia se recusou a participar de uma entrevista durante o desfile da Mangueira, na madrugada desta terça-feira (13), e acabou virando meme na web. A artista foi convidada para entrar no estúdio da 'TV Globo', dentro da Sapucaí, mas acabou fugindo de entrevistadores ao vivo.

"Me deixa no meu canto", pediu a cantora. Apesar de não participar da entrevista, Bethânia foi filmada assistindo o fim do desfile da verde e rosa, o que também não pareceu muito de seu agrado. Não muito tempo depois, ela saiu do camarote sem falar com ninguém.

Nas redes sociais, internautas repercutiram e até fizeram meme da atitude da cantora, que permaneceu calada frente às câmeras da emissora.

"Simplesmente Maria Bethânia quebrando a quarta parede, em plena 3h da madrugada na Globo", escreveu uma internauta, se referindo a encarada da artista para a câmera.

"Presenciamos ontem Paola Oliveira virar onça, hoje vimos Maria Bethânia virar carcará!", brincou outro internauta.