Lexa vibra com desfile da irmã pela PortelaReprodução / Instagram

Publicado 13/02/2024 08:31

Rio - Sem esconder a emoção, Lexa vibrou muito ao ver a irmã, Wenny Isa, de 14 anos, desfilando como musa da Portela. Colada na grade de um camarote da Sapucaí, a cantora ficou eufórica e não economizou nos gritos quando a irmã passou por ela, na madrugada desta terça-feira (13).

"Eu te amo, Wenny Isa. Minha irmã, luz da minha vida! Tudo para mim!", se declarou Lexa em uma publicação do Instagram. Não demorou muito e o post recebeu uma chuva de comentários. "Coisa linda vocês", escreveu a cantora Pocah. "Wenny linda! E você, a irmã coruja babona! Lindas!", disse o ator Ricardo Vianna, namorado de Lexa. "Brilhou muitíssimo, a beleza é de família", elogiou um perfil.

Em seu perfil do Instagram, Wenny Isa explicou a fantasia que usou para desfilar pela Portela. "Meu papel é representar o simbolismo sacro-católico do nome Luisa Mahin, que Kehinde escolhe para ser conhecida no Brasil. O sagrado segredo está no fato de que o nome escolhido esconde e protege a verdadeira identidade ancestral que liga esta mulher, a minha mãe, às suas origens", escreveu.