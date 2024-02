Paula Bergamin, a vovó musa da Vila Isabel, utiliza fantasia com 35 mil cristais ao comemorar 10 anos de Sapucaí - Léo Cordeiro

Publicado 13/02/2024 23:00

Rio - Paula Bergamin, a "Vovó musa" da Vila Isabel, garantiu elogios ao ostentar uma fantasia confeccionada com 35 mil cristais durante o desfile da escola de samba, na noite de segunda-feira. A paisagista, de 62 anos, ainda aproveitou a ocasião para comemorar seus dez anos de desfiles na Avenida.

"Eu me encontrei aqui! A Vila é a extensão da minha casa, estou aqui o ano inteiro, em festas, eventos, reuniões, ações sociais. Para Vila eu nunca digo 'não'. Faço questão de estar vivendo o Carnaval o ano todo", celebrou a loira ao falar sobre seu posto de musa da escola.



Vestida de "Química Perversa", a musa representou a poluição através do despejo de produtos químicos no planeta Terra.



Para fazer este alerta de preservação ao meio ambiente, a "Vovó Musa" da Vila Isabel apostou em body com 35 mil cristais swarovski, pedras em tom verde musgo e saco de lixo reaproveitado. Na cabeça, um globo feito à mão por profissionais que trabalham com esculturas de alegorias, e com detalhes em led. Nas mãos, garras de metal pintadas e cravejadas. Já nos pés, uma sandália com salto de 10 cm também bordada com as mesmas pedras.



"Eu reaproveitei umas penas que eu utilizei em 2016. Não compro mais penas desde que houve uma mobilização em defesa das aves, momento onde pude entender melhor todo o processo que é feito para que elas cheguem até nós", explicou.



A musa, que atua ativamente contra o etarismo no Carnaval, abusou da transparência e mostrou que não tenta se limitar.



"Eu me sinto segura para usar esta fantasia. Estou me achando linda e o principal, bem fisicamente para atravessar a Sapucaí cantando e sambando. Achei que além de passar uma mensagem de alerta, a minha fantasia está bonita, sensual e nada vulgar, ou seja, uma mulher madura também pode ousar. No mais eu não estou aqui competindo com ninguém, acho que tem espaço para todas. E digo que podemos aprender umas com as outras independente da geração" concluiu a musa.