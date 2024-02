Paolla Oliveira posa com Diogo Nogueira em bloco do Clube do Samba - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira posa com Diogo Nogueira em bloco do Clube do SambaReprodução / Instagram

Publicado 13/02/2024 15:42

Rio - Paolla Oliveira está curtindo ao máximo o carnaval de 2024. Depois de arrasar na Sapucaí, na noite de domingo (11), como rainha de bateria da Grande Rio, a beldade foi prestigiar o namorado Diogo Oliveira, que comandou o bloco 'Clube do Samba', que está completando 45 anos, na orla de Copacabana.

"Comemorando 45 anos de Clube do Samba. Tá lindo demais!!", escreveu a atriz na publicação do Instagram.

Os internautas aproveitam para encher o casal de elogios. "Existem caras de sorte e existe Diogo Nogueira", disse um fã. "Casal igual a esse só aparece um a cada 100 anos", disse outro. "Até o sovaco dessa mulher é bonito. Misericórdia", brincou uma fã.