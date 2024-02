Juliana Souza, uma das musas da Vila Isabel, utilizando fantasia ecológica durante passagem pela Sapucaí - Adriano Reis / Palmer Assessoria de Comunicação

Rio - Juliana Souza, de 36 anos, impressionou ao optar por penas ecológicas para sua estreia como musa da Vila Isabel, na noite desta segunda-feira. A empresária, que já havia brilhado como rainha de bateria da União da Ilha, no último sábado, ainda ostentou mais de 230 mil cristais em sua fantasia.

"A Vila Isabel é uma grande agremiação, com grande legado histórico para o Carnaval. Eu nem dormi direito, estava muito feliz e ansiosa para viver este momento. Tenho um carinho especial por esta escola", afirmou Juliana, que foi convidada pelo atual presidente da escola de Noel Rosa.

Para representar a Guardiã do Templo da Criação - A Guia Protetora do Planeta, ela decidiu não economizar. A beldade inovou usando um body com função de vestido tendo como base uma malha de metal com micro cristais, cristais, strass em caixa de metal, cravejado em pedrarias em tom boreal, totalizando em 600 pedras e 230 mil cristais:



"Minha fantasia é um verdadeiro presente de Paulo Barros! Sou uma guardiã com a função de proteger o Planeta, a responsável por preservar a entrada do Templo, permitindo a passagem apenas daqueles cujas intenções representem tudo o que Oxalá reflete, principalmente a bondade e a esperança", explicou a musa, que em respeito aos animais, optou por penas que imitam as de faisões e buá em material reciclável.



"Meu estilista é muito criativo, inteligente. Hoje eu acredito que dá para vir belíssima sem prejudicar a natureza. Eu já usei faisões de verdade, mas depois que vi como os animais sofriam, optei por não mais usar, não compro mais. Então, se me virem de faisão por aí, com certeza, é de carnavais passados, eu não os joguei fora. Mas não gosto de julgar ninguém, cada um opta pelo que acha que é bom", ponderou Juliana.