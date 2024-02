Washington Quaquá e Gabriela Siqueira - Rodrigo T.Ribeiro / Agência O DIA

Publicado 13/02/2024 12:21 | Atualizado 13/02/2024 12:23

Durante os quatro dias de folia no Camarote Favela, em parceria com O DIA, o clima de celebração foi marcado por momentos de interação entre diferentes setores da sociedade, destacando-se como um espaço de networking e oportunidades de negócios.



Para Washinton Quaqua, deputado federal pelo PT do RJ e ex-prefeito de Maricá, o Camarote Favela se consolidou como o mais democrático e raiz, onde personalidades dos mais diversos campos, como empresários, políticos e a base social, se encontraram.

Ele ressaltou a importância desse encontro representativo do povo brasileiro e enfatizou que dez por cento do lucro do camarote será revertido para trabalhos sociais, mencionando uma doação de 300 mil reais para a ONG favela, que será destinada à criação de um centro social na favela da Vila Cruzeiro, na Penha.



Noraldino Júnior, líder do PSB na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, elogiou a organização do Camarote Favela, destacando que ali se encontrava a essência do Carnaval: "fraternidade, amizade e alegria".



Empoderamento



Durante os quatro dias de folia na Sapucaí, o Camarote Favela se destacou não apenas como um local de diversão, mas também como um espaço de empoderamento e representatividade.



Gabriela Lopes Siqueira, diretora geral do Camarote Favela, falou da experiência positiva vivenciada no local. Ela enfatizou a novidade e a singularidade do espaço, ressaltando a receptividade calorosa e os elogios recebidos por parte dos visitantes. Para Gabriela, o Camarote Favela representa a ascensão e a presença da favela em um espaço privilegiado do Rio de Janeiro durante o Carnaval.

"É um espaço novo nosso, novo setor, um ambiente novo. Mas assim, graças a Deus, até agora são só elogios, as pessoas estão gostando, estão se identificando com o espaço, enfim, é a Favela no poder, né? A Favela ocupou um espaço, um espaço mais caro do Rio de Janeiro, no Carnaval", disse Rafaela.



Essa visão é compartilhada por muitos que frequentaram o camarote, onde a comunidade se viu representada e celebrada em um ambiente que, historicamente, não lhe era acessível. O Camarote Favela não apenas proporcionou entretenimento, mas também promoveu um sentimento de pertencimento e orgulho, demonstrando que a favela pode ocupar e brilhar em qualquer cenário, inclusive no Carnaval carioca.



Musa do Camarote



A presença de personalidades como Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira e musa do Camarote Favela, ressaltou a atmosfera mágica do evento, onde a energia e a emoção se tornam palpáveis. Bastos enfatizou a importância da sabedoria para aproveitar ao máximo a experiência do Carnaval.

"Nossa, inexplicável, muito maior do que a gente já podia imaginar, que seria incrível. É, de muita energia, muita emoção, muita gratidão. Nossa! Inenarrável. Agora é assumir meu posto de musa no Camarote Favela", disse a musa sobre sua presença na Sapucaí.



O ator e compositor Ignácio Cruz compartilhou sua experiência positiva no Camarote Favela, destacando a energia contagiante do local e a emoção de desfilar em escolas de samba renomadas.