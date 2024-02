Xamã arrasta multidão com bloco do Malvadão, em Salvador - Divulgação / Lucas Santana

Xamã arrasta multidão com bloco do Malvadão, em SalvadorDivulgação / Lucas Santana

Publicado 13/02/2024 14:33

Rio - No Carnaval de Salvador, Xamã brilhou mais uma vez ao liderar o bloco do Malvadão, em um desfile eletrizante na madrugada desta terça-feira (13). Acompanhado por uma seleção de convidados especiais, incluindo Major RD, Zaynara e A Travestis, o artista animou milhares de foliões por quase quatro horas no circuito Barra Ondina.

fotogaleria

Sucessos como "Poesia 6", "Inefável", "MAMA.CITA" e "Deixa de Onda" foram entoados pelo público em coro. Em "Leão", o cantor fez um dueto com Zaynara e, ao longo do percurso, cantou diversas vezes com Major, com quem tem uma relação de irmandade. Além disso, Xamã não deixou de lado os clássicos da música nacional e do carnaval baiano, como "Descobridor dos Sete Mares", "Milla", e "Cheia de Manias". A chuva forte que caiu não desanimou o público, que se mostrou ainda mais empolgado. O ator Evaldo Macarrão, que vive Jupará em "Renascer", foi um dos que curtiu a festa.

No domingo (11), Xamã desfilou na Marquês de Sapucaí pela Grande Rio, que apresentou o enredo "Nosso Destino é Ser Onça". O rapper representou o Pajé do Mel, considerado como o homem que ajuda a repovoar a terra, após o fim da primeira humanidade.

Além do sucesso na música, Xamã está prestes a fazer a sua estreia como ator na novela "Renascer", uma das maiores apostas da TV Globo para este ano. Ele dará vida a Damião, que é contratado para matar José Inocêncio, mas acaba se tornando um dos seus mais fiéis empregados. O papel de Damião na versão original, exibida em 1993, foi interpretado por Jackson Antunes, que também retorna ao remake no papel de Deocleciano. Na trama, ele se envolverá com a oportunista Eliana, personagem de Sophie Charlotte, que originalmente foi interpretada por Patrícia Pillar.

A participação de Xamã em "Renascer" é marcada pelo reencontro com Gustavo Fernandez, diretor de "Justiça 2". Na série de Manuela Dias, ele desempenhará o papel de um parceiro de crime de Milena, interpretada por Nanda Costa. Em 2022, ele fez uma aparição na novela "Travessia", mas como ele mesmo.



Além das produções do Grupo Globo, Xamã protagonizará o filme "Cinco Tipos de Medo", do cineasta Bruno Bini, ao lado de Bella Campos, Barbara Colen, João Vitor Silva e Rui Ricardo Diaz. O astro também estará no filme "Maníaco do Parque", da Amazon Prime. Na produção, ele interpreta Nivaldo, um homem boa praça e chefe de Francisco, o protagonista vivido por Silvero Pereira.