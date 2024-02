Ludmilla reúne multidão em seu bloco no Rio de Janeiro - Luciola Villela / Riotur

Publicado 13/02/2024 18:23

Aproximadamente 1,2 milhão de pessoas compareceram na manhã desta terça-feira (13), na Rua Primeiro de Março, no Centro da cidade, para a passagem do Fervo da Lud, bloco comandado pela cantora Ludmilla. Foi o recorde de presença de foliões no carnaval carioca de 2024 de acordo com informações da Riotur.

O forte calor fez Ludmilla encerrar sua passagem mais cedo. A previsão era de que o cortejo terminasse às 12h, mas ela optou por acabar às 11h15. No horário do evento, a sensação térmica era de 43ºC, de acordo com o Alerta Rio, do Centro de Operações da Prefeitura. Muitos foliões passaram mal.

"Eu viajo o mundo inteiro, mas não existe lugar igual ao Rio de Janeiro. O bagulho tá muito fervo! Vocês são demais!", disse Ludmilla do alto do trio.



Tamanha era a multidão que fez o desfile contar com um carro-pipa para abrandar o calor que atingia o público. Com responsabilidade para garantir o bem-estar do público.



Além da cantora, o Fervo da Lud contou com a participação das musas Bruna Gonçalves, mulher da cantora; Nicole Bahls; Ramona e Pedro Scooby, além do grupo de pagode Caju pra Baixo e da cantora Valesca Popozuda.