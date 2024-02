Desfile da Unidos do Viradouro - Pedro Ivo / Agência O Dia

grandes favoritas ao título do Carnaval 2024. Grande Rio, Vila Isabel, Portela, Mangueira, Mocidade e Beija-Flor vão lutar pelas quatro vagas restantes no sábado das Campeãs. Na outra ponta da tabela, Unidos da Tijuca, Paraíso do Tuiuti e Porto da Pedra devem amargar as últimas colocações. Uma agremiação será rebaixada para a Série Ouro. A apuração será nesta quarta-feira (14), às 16h15, na Cidade do Samba, com entrada franca. Rio - Após o fim da maratona de 12 desfiles do Grupo Especial, na manhã desta terça-feira (13), Unidos do Viradouro Imperatriz Leopoldinense despontam como as. Grande Rio, Vila Isabel, Portela, Mangueira, Mocidade e Beija-Flor vão lutar pelas quatro vagas restantes no sábado das Campeãs. Na outra ponta da tabela, Unidos da Tijuca, Paraíso do Tuiuti e Porto da Pedra devem amargar as últimas colocações. Uma agremiação será rebaixada para a Série Ouro. A apuração será nesta quarta-feira (14), às 16h15, na Cidade do Samba, com entrada franca.

A Unidos do Viradouro encerrou o segundo dia do Grupo Especial em grande estilo. Em uma apresentação praticamente perfeita, a escola de Niterói exaltou a ancestralidade e o matriarcado africano, encantando o público com um enredo sobre o culto ao vodum serpente, que teve origem na região do Daomé (atual República do Benim) e foi trazido para o Brasil.



Desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, o tema passeou pela história, levando uma mensagem em defesa da liberdade de culto e do respeito entre as religiões.



Nos quesitos técnicos Evolução e Harmonia, a agremiação também deu um show. O samba-enredo, defendido pelo veterano Wander Pires, funcionou e foi bastante cantado pelos componentes. A bateria de mestre Ciça e da rainha Erika Januza foi outro ponto alto.



A comissão de frente, idealizada por Priscilla e Rodrigo Negri, impressionou pela beleza e foi ovacionada. Houve apenas um pequeno deslize após a passagem pelo segundo módulo de jurados, quando o componente que rastejava, simulando uma serpente, quase foi "atropelado" pelo elemento cenográfico. O "toque" chegou a acontecer e a coreógrafa precisou puxar o componente que deslizava, mas nada que tirasse o brilho posterior do grupo.



Em tom crítico, a agremiação de São Cristóvão contou o enredo com boa leitura e criatividade, no entanto, apresentou falhas no problemas no conjunto alegórico e em evolução, tendo que acelerar o passo no fim para não estourar o tempo. A bateria de mestre Marcão foi um dos destaques.

. Mais do que uma torcedora ilustre da Verde e Rosa, a artista se mistura com a história da agremiação, sendo uma das fundadoras da escola mirim Mangueira do Amanhã, na década de 1980. Por tudo isso já merecia ser enredo há tempos. Mas agora "dívida" foi paga em grande estilo.



Embalada pela presença e o carisma de Alcione, que desfilou no último carro, a Estação Primeira empolgou o público. A comissão de frente resumiu a biografia da homenageada, lembrando aspectos da cultura maranhense, como o Bumba meu boi e o Tambor de Crioula. A encenação reviveu, também, a iniciação musical de Alcione, os tempos de cantora da noite e a chegada ao Rio. O trompete, marca da artista, foi "tocado" pelos integrantes masculinos da comissão. O elemento cenográfico serviu de palco para uma sósia da estrela, que trocou de figurino na frente dos jurados, através de um truque de iluminação e efeitos de fumaça.



A parte inicial do desfile contou com a presença magnética de Maria Bethânia, grande amiga de Alcione e tema do desfile campeão de 2016, que veio num "Pede Passagem".



A bateria deu um sacode e garantiu a animação dos componentes. A rainha Evelyn Bastos brilhou à frente da bateria com uma fantasia de "diva ao jazz".



Nas alegorias e fantasias, os carnavalescos Annik Salmon e Guilherme Estevão lembraram sucessos da cantora e momentos importantes, como quando Alcione atuou como apresentadora de TV, na Globo, no fim da década de 1970, à frente do "Alerta Geral". A religiosidade, outro traço marcante da Marrom, também foi retratada em diversos momentos.



Na parte técnica, o samba-enredo não "explodiu" a Sapucaí, mas foi bastante cantado pelos componentes e por parte do público. A escola, porém, teve falhas em Evolução e no acabamento de algumas alegorias e esculturas.



