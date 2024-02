Imperatriz encerrou o primeiro dia de desfiles no Grupo Especial - Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Rio - Com a missão de encerrar o primeiro dia de apresentações do Grupo Especial, a Imperatriz fez um desfile marcado pela estética exuberante do carnavalesco Leandro Vieira. O enredo abusou do misticismo e resgatou a história do testamento da cigana Esmeralda, baseado numa obra do poeta nordestino Leandro Gomes. Na pista, a Imperatriz deu um verdadeiro show, colocando a escola na briga pelo bicampeonato.

A comissão de frente, comandada por Marcelo Missailidis, representou uma fogueira que trouxe a cigana Esmeralda "flutuando", com direito a drone guiando uma bola de cristal que "voava" em cima do público das frisas.



A bateria de mestre Lolo e o intérprete Pitty de Menezes abrilhantaram ainda mais a festa. Os componentes também mostraram garra e cantaram o samba a plenos pulmões.

O desfile teve apenas pequenos erros técnicos, que não devem prejudicar muito a pontuação da escola.