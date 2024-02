Juliette se apresenta ao lado de Ivete Sangalo, Gloria Groove e Priscilla no Carnaval de Salvador - Reprodução / Instagram

Publicado 13/02/2024 07:57

Rio - Ao lado de Ivete Sangalo, um dos maiores ícones do Carnaval, Juliette levantou a multidão, na madrugada desta terça-feira (13). Em cima do trio elétrico, em Salvador, na Bahia, a campeã do 'BBB 21' ainda cantou ao lado de Gloria Groove e Priscilla.

Realizando o sonho de cantar ao lado de 'Mainha', Juliette agradeceu o convite e rasgou elogios para Ivete. "Hoje você me deu uma aula de música, de carisma, de humanidade, de força, você é f*da", disse ela em cima do trio elétrico.

Juntas, as duas entoaram "Deus Me Proteja", de Chico César, muito cantada por Juliette dentro do 'BBB'. "Frevo de Mulher" foi outra cantada pela campeã da 21ª edição do reality show. Além destas música, 'Macetando', um dos grandes hits do Carnaval, rolou nas vozes de Ivete, Juliette, Gloria Groove e Priscilla.

Para curtir o Carnaval de Salvador no trio de Veveta, Juliette apostou em um look all black lotado de pedrarias. Já Gloria Groove, escolheu se fantasiar de Xuxa, enquanto Priscilla usou um top vermelho com uma calça da mesma cor.