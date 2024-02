Ludmilla encerra bloco mais cedo após calor intenso no Rio de Janeiro - Reprodução de vídeo

Publicado 13/02/2024 13:16 | Atualizado 13/02/2024 13:28

Rio - O forte calor no Rio de Janeiro fez Ludmilla encerrar o "Fervo da Lud" mais cedo, na manhã desta terça-feira (13). A previsão era que o cortejo terminasse às 12h. No horário do evento, a sensação térmica era de 43 ºC, de acordo com o Alerta Rio, do Centro de Operações da Prefeitura, e muitos foliões passaram mal.

Os meteorologistas já previam que o calor fosse se intensificar durante o período de folia na capital fluminense. A máxima nesta terça de Carnaval é de 41°C.

"O clima a gente não controla. A minha prioridade é a integridade de vocês. Não dá pra continuar assim", comentou Ludmilla. A cantora também sugeriu que no carnaval de 2025 o bloco comece mais tarde.

Durante o bloco, a artista pediu que distribuíssem água para as pessoas e que funcionários do caminhão pipa molhassem o público. Ainda assim, não foi o suficiente. Vários fãs precisaram de atendimento, alguns chegaram a desmaiar e saírem carregadas para os postos médicos que tinham no local.