Carlos Wagner de Alvarenga Costa, de 65 anosReprodução

Publicado 02/02/2025 12:08 | Atualizado 02/02/2025 12:13

Rio - Um policial militar da reserva e um outro homem foram encontrados mortos, na madrugada deste domingo (2), em Rio do Ouro, São Gonçalo, na Região Metropolitana.



Segundo informações da PM, o subtenente Carlos Wagner de Alvarenga Costa, de 65 anos, e o outro homem, de aproximadamente 25 anos, foram localizados já sem vida, no chão, ao lado de um carro, modelo Fiat Toro, na RJ-106, Km 8, sentido Niterói. A identidade da segunda vítima não foi divulgada.



Agentes do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) foram acionados para ocorrência e cercaram o local para perícia. As circunstâncias do caso ainda são desconhecidas.

A Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) vai investigar o caso. Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.