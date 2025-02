Exposição no Museu Antônio Parreiras, que estava há mais de dez anos fechado - Leonardo Ferraz / Governo do Estado

Publicado 02/02/2025 08:48

O Museu Antônio Parreiras, em Niterói, foi oficialmente reaberto à população após um extenso processo de restauração, acompanhada pela equipe técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A obra contemplou a casa principal, onde funciona o museu, preservando a arquitetura original do edifício, inaugurado em 1942 e tombado pelo Iphan em 1967. As intervenções incluíram a recuperação das esquadrias, do piso de madeira e dos elementos artísticos da fachada, além de melhorias na acessibilidade, como a instalação de rampas e corrimãos. O investimento do governo do Estado do Rio foi de R$ 2,4 milhões. O espaço integra a rede da Funarj.Composto por três prédios, o complexo cultural inclui, além do edifício principal, o ateliê de Antônio Parreiras e a Vila Olga, que abriga parte do acervo técnico. A restauração do ateliê do pintor está prevista para ser realizada em uma segunda etapa das obras, ainda sem data definida. O projeto, avaliado em R$ 6 milhões, também prevê a instalação de um elevador.A cerimônia de abertura, no último dia 16, contou com a presença do técnico do Iphan no Rio, Mauro Pazzini, da secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, do presidente da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), Jackson Emerick, entre outros."É muito importante que a população de Niterói e de todo o Brasil redescubra Parreiras, um pintor fantástico", exaltou Mauro Pazzini, do Iphan.Para celebrar a reabertura, foi inaugurada a exposição "Antônio Parreiras: Memórias & Histórias", com curadoria assinada por Dora Silveira. A mostra reúne 27 obras do artista niteroiense, entre desenhos e pinturas, que passaram por processos de conservação e restauro.O destaque é o circuito autobiográfico inspirado no livro “História de um Pintor Contada por Ele Mesmo”, escrito pelo próprio Parreiras em 1926. A experiência ganha um toque tecnológico com QR codes que permitem ouvir trechos da obra narrados pelos tataranetos do artista, criando uma imersão única para os visitantes.A exposição estará aberta ao público até 13 de abril, com entrada gratuita, de quarta a domingo, das 12h às 17h.O Museu Antônio Parreiras foi o primeiro museu de arte do estado do Rio e o primeiro no Brasil dedicado à memória de um único artista. Seu acervo inclui obras, documentos, livros e objetos relacionados ao pintor, além de coleções de arte brasileira do século XIX e início do século XX, e arte estrangeira dos séculos XVII ao XIX.Museu Antônio ParreirasVisitação: de quarta a domingo, das 12h às 17h (entrada gratuita)Endereço: Rua Tiradentes, 47, Ingá, Niterói