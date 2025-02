Paes e Ferreirinha durante atividade no GET Pedro Ernesto, na Lagoa - Rafael Catarcione / Prefeitura do Rio

Publicado 02/02/2025 17:32 | Atualizado 02/02/2025 17:36

Rio - A Secretaria Municipal de Educação do Rio promoveu, neste sábado (1º), o "Dia do Acolhimento" em todas as unidades escolares da rede. A atividade é uma preparação para o início do ano letivo, que começa na próxima quarta-feira (5), para os mais de 650 mil alunos matriculados da creche às turmas de jovens e adultos (PEJA). A ação teve como objetivo o fortalecimento de vínculos e alinhamento de expectativas entre unidades e responsáveis por estudantes.



Mães, pais e responsáveis pelos alunos tiveram a oportunidade de conhecer a rotina da escola, os horários, as regras de convívio adotadas e principalmente como funciona a restrição ao uso de celulares, que já está em vigor na rede carioca de ensino desde o ano passado.